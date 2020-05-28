Россия поставила Азербайджану тест-системы для диагностики COVID-19

"Плотное взаимодействие между нашими странами налажено в условиях борьбы с последствиями пандемии. В постоянном контакте находятся наши премьеры, президент России тоже несколько раз разговаривал с (президентом Азербайджана) Ильхамом Гейдаровичем Алиевым... По просьбе азербайджанской стороны Россия поставила тест-системы на 12 тысяч исследований", - сообщил Руденко журналистам.