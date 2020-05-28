Россия поставила Азербайджану тест-системы для диагностики COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия поставила Азербайджану 12 тысяч систем для диагностики коронавируса, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Плотное взаимодействие между нашими странами налажено в условиях борьбы с последствиями пандемии. В постоянном контакте находятся наши премьеры, президент России тоже несколько раз разговаривал с (президентом Азербайджана) Ильхамом Гейдаровичем Алиевым... По просьбе азербайджанской стороны Россия поставила тест-системы на 12 тысяч исследований", - сообщил Руденко журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.