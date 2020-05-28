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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:47
https://ria.ru/20200528/1572116042.html
Россия поставила Азербайджану тест-системы для диагностики COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Россия поставила Азербайджану тест-системы для диагностики COVID-19

13:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия поставила Азербайджану 12 тысяч систем для диагностики коронавируса, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Плотное взаимодействие между нашими странами налажено в условиях борьбы с последствиями пандемии. В постоянном контакте находятся наши премьеры, президент России тоже несколько раз разговаривал с (президентом Азербайджана) Ильхамом Гейдаровичем Алиевым... По просьбе азербайджанской стороны Россия поставила тест-системы на 12 тысяч исследований", - сообщил Руденко журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей РуденкоЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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