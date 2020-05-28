Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:46
https://ria.ru/20200528/1572115989.html
В Псковской области выявили внутрибольничный очаг COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Псковской области выявили внутрибольничный очаг COVID-19

13:46 28.05.2020
432
© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Внутрибольничный очаг заражения новой коронавирусной инфекцией выявлен в городе Порхов Псковской области, где заразились 12 человек, в том числе шесть медработников, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Еще одна проблемная ситуация – это внутрибольничный очаг в Порхове. На сегодняшний день заражено 12 человек, 6 из которых являются медицинскими работниками. Мы по этому поводу говорили не раз, доводили инструкции, главные врачи должны были с этими инструкциями ознакомить сотрудников, провести учебу, убедиться, что все необходимые меры известны, и эти меры соблюдаются", - сказал он в ходе селекторного совещания с медицинскими работниками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Глава региона поручил провести проверку причин возникновения внутрибольничного очага.
"Завтра туда поедет проверка с тем, чтобы разобраться в ситуации и, если причиной внутрибольничного очага станет все-таки несоблюдение персоналом соответствующим мер безопасности, наказаны будут все – от руководителя учреждения до сотрудников", - сказал Ведерников.
По данным областного оперштаба, в Псковской области подтвержден 721 случай COVID-19, выздоровели 296 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
002200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПсковская область
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Псковские власти проверят клиники, отказавшиеся помочь беременной с COVID
Под Псковом обнаружено тело пропавшей 3-летней девочки
В Псковской области нашли тело пропавшей девочки
Медицинские работники
В Минздраве рассказали о течении COVID-19 у беременных
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Коронавирус
В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом
Поиски пропавшей девочки под Псковом
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Врачи
Песков переадресовал вопрос о смертности врачей от COVID-19 Минздраву
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Беременная девушка
Опубликованы новые рекомендации по организации помощи беременным с COVID
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
Врач делает УЗИ беременной женщине
Минздрав опубликовал рекомендации беременным, переболевшим COVID-19
Завод норвежской химической компании Yara в Гонфревиль-л'Орше, Франция
На химпредприятии во Франции произошла утечка аммиака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
Лента новостейМолния