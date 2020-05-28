В Псковской области выявили внутрибольничный очаг COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Внутрибольничный очаг заражения новой коронавирусной инфекцией выявлен в городе Порхов Псковской области, где заразились 12 человек, в том числе шесть медработников, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Еще одна проблемная ситуация – это внутрибольничный очаг в Порхове. На сегодняшний день заражено 12 человек, 6 из которых являются медицинскими работниками. Мы по этому поводу говорили не раз, доводили инструкции, главные врачи должны были с этими инструкциями ознакомить сотрудников, провести учебу, убедиться, что все необходимые меры известны, и эти меры соблюдаются", - сказал он в ходе селекторного совещания с медицинскими работниками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Глава региона поручил провести проверку причин возникновения внутрибольничного очага.
"Завтра туда поедет проверка с тем, чтобы разобраться в ситуации и, если причиной внутрибольничного очага станет все-таки несоблюдение персоналом соответствующим мер безопасности, наказаны будут все – от руководителя учреждения до сотрудников", - сказал Ведерников.
По данным областного оперштаба, в Псковской области подтвержден 721 случай COVID-19, выздоровели 296 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.