В Псковской области выявили внутрибольничный очаг COVID-19

"Еще одна проблемная ситуация – это внутрибольничный очаг в Порхове. На сегодняшний день заражено 12 человек, 6 из которых являются медицинскими работниками. Мы по этому поводу говорили не раз, доводили инструкции, главные врачи должны были с этими инструкциями ознакомить сотрудников, провести учебу, убедиться, что все необходимые меры известны, и эти меры соблюдаются", - сказал он в ходе селекторного совещания с медицинскими работниками, которое транслировалось Псковским агентством информации.