Московские автосалоны готовы к открытию с первого июня

"Мы открываем Москву. Автомобили на складах и в наличии есть. Поскольку заводы в России и в Европе приостанавливали работу, по некоторым моделям есть определенный дефицит. Но сейчас все заводы работают и производители быстро пополняют склады. За 1-2 месяца этот пробел будет восполнен", - говорит представитель "Автоспеццентра" и надеется, что в июне трафик будет выше, чем в апреле и мае вместе взятых.