Московские автосалоны готовы к открытию с первого июня

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Автосалоны в Москве готовы к открытию, которое намечено на 1 июня, но ажиотажного спроса на машины не ждут, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
Согласно указам мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июня в городе будет возобновлена работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов, приостановленная с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 12 мая московским дилерам было разрешено открыть станции техобслуживания и начать продажу запчастей к машинам.
"Мы готовы, юристы изучают условия, которые мы должны выполнить. По рынку, конечно, будет спад, но все равно открытие – это позитивная новость", - говорит представитель "Рольфа", отмечая, что продажи в мае лучше, чем в апреле, но хуже по сравнению с маем 2019 года.
Представитель "Автомира" также сказал о готовности сети к открытию, но особого ажиотажа не ожидается. О готовности дилеров говорит и представитель ассоциации РоАД, но отмечает, что снижение продаж в мае составит 50-60%, в июне – 50%.
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"Мы открываем Москву. Автомобили на складах и в наличии есть. Поскольку заводы в России и в Европе приостанавливали работу, по некоторым моделям есть определенный дефицит. Но сейчас все заводы работают и производители быстро пополняют склады. За 1-2 месяца этот пробел будет восполнен", - говорит представитель "Автоспеццентра" и надеется, что в июне трафик будет выше, чем в апреле и мае вместе взятых.
"К открытию салонов готовы. Требования Роспотребнадзора выполняем в полном объеме. Рассчитываем на постепенное восстановление продаж", - подчеркивает глава Favorit Motors Владимир Попов.
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