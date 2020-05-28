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2020-05-28T15:36
https://ria.ru/20200528/1572115852.html
Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
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РИА Новости

Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

13:45 28.05.2020 (обновлено: 15:36 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13:07 в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet 100 с неисправностью двигателя. Обстоятельства выясняются", — сказал он.
По словам собеседника агентства, пассажиров в самолете не было — лайнер перебазировали из аэропорта Жуковский в Шереметьево.
"Посадка прошла штатно, но в ходе полета экипаж заметил проблему с правым двигателем", — добавил представитель экстренных служб.
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9115112818
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Sukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Происшествия
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