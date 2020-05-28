Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13:07 в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet 100 с неисправностью двигателя. Обстоятельства выясняются", — сказал он.
По словам собеседника агентства, пассажиров в самолете не было — лайнер перебазировали из аэропорта Жуковский в Шереметьево.
"Посадка прошла штатно, но в ходе полета экипаж заметил проблему с правым двигателем", — добавил представитель экстренных служб.