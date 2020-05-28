Песков переадресовал вопрос о смертности врачей от COVID-19 Минздраву

"Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, я не знаю, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему статистика по смертности врачей в РФ якобы выше, чем в других странах.