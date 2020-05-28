Песков переадресовал вопрос о смертности врачей от COVID-19 Минздраву

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Исчерпывающие данные по тому, сколько врачей с коронавирусом скончались в России, есть у Минздрава РФ, именно он обладает всей полнотой информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившихся в СМИ списках врачей, умерших из-за заболеваний, вызванных коронавирусом.
"Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, я не знаю, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему статистика по смертности врачей в РФ якобы выше, чем в других странах.
Он также отметил, что необходимо получить соответствующее пояснение у Минздрава.
"Список врачей, которые погибли при работе с ковидными больными, этот список, естественно, стекается в Минздрав России. Понимаете, вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию. И именно это центральное ведомство обладает всей полнотой информации", - заявил пресс-секретарь президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.