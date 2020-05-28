Путин заявил о важности сохранения объема инвестпрограммы-2020 Транснефти

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранить объем инвестиционной программы "Транснефти" на 2020 год, попросил главу компании Николая Токарева уделить этому вопросу особое внимание.
На рабочей встрече с президентом топ-менеджер рассказал, что компания прорабатывает новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестиционную программу, которая запланирована на уровне 257 миллиардов рублей.
"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание… Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" - один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", - отметил ирезидент.
25 мая, 15:06РЖД снизили инвестпрограмму-2020