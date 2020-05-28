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2020-05-28T14:08
https://ria.ru/20200528/1572115670.html
Путин заявил о важности сохранения объема инвестпрограммы-2020 Транснефти
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РИА Новости

Путин заявил о важности сохранения объема инвестпрограммы-2020 Транснефти

14:08 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранить объем инвестиционной программы "Транснефти" на 2020 год, попросил главу компании Николая Токарева уделить этому вопросу особое внимание.
На рабочей встрече с президентом топ-менеджер рассказал, что компания прорабатывает новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестиционную программу, которая запланирована на уровне 257 миллиардов рублей.
"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание… Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" - один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", - отметил ирезидент.
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров
25 мая, 15:06
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинТранснефтьЭкономика
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