Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:42
https://ria.ru/20200528/1572115632.html
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_0cd4fc8dee5f859e7ce08dc272d0b8ef.jpg
РИА Новости

В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19

13:42 28.05.2020
582
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, более 1,5 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 18 263 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 18 611.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
18 мая, 19:53Распространение нового коронавируса
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1505 человек, накануне сообщалось о 693 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 100 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 391 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 710 393 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 356 тысяч человек умерли.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
521000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
Рекомендуем
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19
Гонконг
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Похороны умерших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 74
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал смерть ста тысяч американцев от COVID-19 "печальной вехой"
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 377
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,7 миллиона
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
Лента новостейМолния