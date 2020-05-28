В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , более 1,5 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 18 263 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 18 611.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1505 человек, накануне сообщалось о 693 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 100 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 391 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 710 393 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 356 тысяч человек умерли.