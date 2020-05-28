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2020-05-28T14:12
https://ria.ru/20200528/1572115437.html
В Минздраве рассказали о течении COVID-19 у беременных
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о течении COVID-19 у беременных

13:40 28.05.2020 (обновлено: 14:12 28.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. У беременных пациенток с коронавирусом возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, следует из рекомендаций Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.
"У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания", - говорится в рекомендациях.
Ранее Минздрав РФ опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации медпомощи беременным при COVID-19. В частности, уточнили в министерстве, определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие коронавируса. Добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания. В рекомендации также добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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