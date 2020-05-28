В Минздраве рассказали о течении COVID-19 у беременных

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. У беременных пациенток с коронавирусом возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, следует из рекомендаций Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.
"У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания", - говорится в рекомендациях.
Ранее Минздрав РФ опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации медпомощи беременным при COVID-19. В частности, уточнили в министерстве, определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие коронавируса. Добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания. В рекомендации также добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.