Премьер Китая назвал вакцины от COVID-19 глобальным общественным благом

"Эта вспышка застала всех врасплох, для всего человечества это совершенно новая болезнь, и в настоящий момент мы о ней больше не знаем, чем знаем. Вирус не знает государственных границ, он стал врагом всего мира и всего человечества, все страны в настоящий момент продолжают реализовывать меры профилактики и контроля, продвигаются в исследованиях, однако все еще нет полноценного опыта", - заявил Ли Кэцян.
По его словам, "с одной стороны, необходимо взять под контроль развитие эпидемии, ускорить исследования и разработку вакцин, эффективных лекарств и реагентов для выявления коронавируса, в будущем это станет мощным оружием человечества для победы над этим вирусом, Китай и многие страны инвестируют в это, мы готовы развивать международное сотрудничество".
"Эта продукция является глобальным общественным благом, мы готовы к их совместному использованию, чтобы в конечном счете человечество смогло победить этого врага", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.