Премьер Китая назвал вакцины от COVID-19 глобальным общественным благом

"Эта вспышка застала всех врасплох, для всего человечества это совершенно новая болезнь, и в настоящий момент мы о ней больше не знаем, чем знаем. Вирус не знает государственных границ, он стал врагом всего мира и всего человечества, все страны в настоящий момент продолжают реализовывать меры профилактики и контроля, продвигаются в исследованиях, однако все еще нет полноценного опыта", - заявил Ли Кэцян.