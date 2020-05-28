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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:40
https://ria.ru/20200528/1572115349.html
Премьер Китая назвал вакцины от COVID-19 глобальным общественным благом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571818977_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a30f50074479583e5c98a48c114601f8.jpg
РИА Новости

Премьер Китая назвал вакцины от COVID-19 глобальным общественным благом

13:39 28.05.2020 (обновлено: 13:40 28.05.2020)
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© REUTERS / Tingshu WangПрямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
Прямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
© REUTERS / Tingshu Wang
ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Вакцины и лекарства от COVID-19 являются глобальным общественным благом, Китай готов к их совместному использованию и международному сотрудничеству в исследованиях и разработках, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Эта вспышка застала всех врасплох, для всего человечества это совершенно новая болезнь, и в настоящий момент мы о ней больше не знаем, чем знаем. Вирус не знает государственных границ, он стал врагом всего мира и всего человечества, все страны в настоящий момент продолжают реализовывать меры профилактики и контроля, продвигаются в исследованиях, однако все еще нет полноценного опыта", - заявил Ли Кэцян.
По его словам, "с одной стороны, необходимо взять под контроль развитие эпидемии, ускорить исследования и разработку вакцин, эффективных лекарств и реагентов для выявления коронавируса, в будущем это станет мощным оружием человечества для победы над этим вирусом, Китай и многие страны инвестируют в это, мы готовы развивать международное сотрудничество".
"Эта продукция является глобальным общественным благом, мы готовы к их совместному использованию, чтобы в конечном счете человечество смогло победить этого врага", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛи КэцянКитайВ мире
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