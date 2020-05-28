Опубликованы новые рекомендации по организации помощи беременным с COVID

"Минздрав России подготовил и опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. В новую версии рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений", - говорится в сообщении.

В частности, уточнили в Минздраве, определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие COVID-19. Добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания.

В рекомендации также добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19. Добавлена оценка тяжести пациента по шкале NEWS с четкими алгоритмами действий для врачей и необходимости перевода беременных в отделения реанимации и интенсивной терапии.