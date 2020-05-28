Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:41
https://ria.ru/20200528/1572115293.html
Опубликованы новые рекомендации по организации помощи беременным с COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/149602/21/1496022100_0:2:1037:585_1036x0_80_0_0_61e42ee3e4df71549405458791428e68.jpg
РИА Новости

Опубликованы новые рекомендации по организации помощи беременным с COVID

13:38 28.05.2020 (обновлено: 13:41 28.05.2020)
149
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБеременная девушка
Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ опубликовал вторую версия методических рекомендаций по организации медпомощи беременным при COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минздрав России подготовил и опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. В новую версии рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений", - говорится в сообщении.
В частности, уточнили в Минздраве, определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие COVID-19. Добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания.
В рекомендации также добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19. Добавлена оценка тяжести пациента по шкале NEWS с четкими алгоритмами действий для врачей и необходимости перевода беременных в отделения реанимации и интенсивной терапии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Красная площадь
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
Люди в очереди в строительный гипермаркета Бауцентр в Калининграде
Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве
Пассажирские поезда РЖД
В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Актриса Елена Воробей
Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Мужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
Для поездки в отдаленные магазины в Москве будет нужен пропуск
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска
Медицинские работники
Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
Лента новостейМолния