Большинство нотариальных контор в России вернулись к работе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В настоящее время 90% от общего числа действующих в России нотариальных контор возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"В большинстве регионов работают все нотариусы, в Москве и нескольких крупных городах, где действуют ограничительные меры, некоторые нотариусы не могут работать по возрастным и иным ограничениям, находясь в "группе риска". В Москве сейчас работает 538 нотариальных контор, это примерно 80% от общего числа", - говорится в сообщении.

В ФНП напоминли, что с начала действия ограничительных мер с целью обеспечить безотлагательной нотариальной помощью бизнес, который продолжал работу, а также граждан, палата создала институт "дежурных нотариальных контор". Так, в Москве в первой половине апреля работало около 200 дежурных нотариальных контор.

"В течение апреля, при общем сокращении числа нотариальных действий на 65%, нотариусы страны обеспечили нотариальными действиями почти 1,5 миллиона заявителей. При этом общий валовый доход нотариусов страны в апреле сократился более чем на 70%, что ставит нотариат в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей", - отмечается в сообщении.