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2020-05-28T13:36
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Большинство нотариальных контор в России вернулись к работе
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РИА Новости

Большинство нотариальных контор в России вернулись к работе

13:36 28.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваУказатель к нотариальной конторе
Указатель к нотариальной конторе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В настоящее время 90% от общего числа действующих в России нотариальных контор возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"В большинстве регионов работают все нотариусы, в Москве и нескольких крупных городах, где действуют ограничительные меры, некоторые нотариусы не могут работать по возрастным и иным ограничениям, находясь в "группе риска". В Москве сейчас работает 538 нотариальных контор, это примерно 80% от общего числа", - говорится в сообщении.
В ФНП напоминли, что с начала действия ограничительных мер с целью обеспечить безотлагательной нотариальной помощью бизнес, который продолжал работу, а также граждан, палата создала институт "дежурных нотариальных контор". Так, в Москве в первой половине апреля работало около 200 дежурных нотариальных контор. 
"В течение апреля, при общем сокращении числа нотариальных действий на 65%, нотариусы страны обеспечили нотариальными действиями почти 1,5 миллиона заявителей. При этом общий валовый доход нотариусов страны в апреле сократился более чем на 70%, что ставит нотариат в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей", - отмечается в сообщении.
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Наиболее востребованными в первый период действия ограничительных мер стали нотариальные действия, которые имеют "цифровую" составляющую. Это, в частности, перевод документа в электронную форму с сохранением его юридической силы для мгновенной пересылки в любой город страны, за период с 1 апреля по 17 мая было совершено более 282 тысяч таких действий.
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Федеральная нотариальная палатаОбщество
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