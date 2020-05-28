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2020-05-28T14:18
https://ria.ru/20200528/1572115107.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров

13:35 28.05.2020 (обновлено: 14:18 28.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивОбъявление о закрытии кинотеатра
Объявление о закрытии кинотеатра
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
В частности, зрители должны находиться в гигиенических масках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Кинобары продолжат работать, но продажа будет через вендинговые машины.
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Чтобы у входов в кинозалы не возникала очередь, рекомендуется допускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут. За это время зал следует проветрить и провести уборку с применением дезинфицирующих средств.
3D-очки будут предоставлять только при условии дезинфекции. Если у них нет индивидуальной защитной упаковки, то вместе с ними будут выдавать дезинфицирующие салфетки. При этом зрители могут принести собственные 3D-очки, на них ограничения не распространяются.

"Ничего лишнего"

Министр культуры Ольга Любимова поблагодарила Роспотребнадзор за оперативную разработку рекомендаций и заявила, что они помогут регионам определить готовность к открытию кинотеатров.
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Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с РИА Новости отметил, что в рекомендациях нет ничего лишнего и сверхъестественного.
"У нас нет жестких правил, допустим, рассадки в шахматном порядке. Есть возможность сделать исключения для членов семьи. Мы можем управлять перерывами между сеансами, чтобы обеспечить социальную дистанцию", — сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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