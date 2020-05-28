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2020-05-28T14:09
https://ria.ru/20200528/1572114958.html
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Мадрида
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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Мадрида

13:32 28.05.2020 (обновлено: 14:09 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На вывозной рейс из Мадрида в Москву 2 июня смогут попасть все жители России, а не только центральных регионов, сообщил представитель Минкомсвязи.
"На рейс Мадрид-Москва на 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняются) смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Ранее предполагалось, что на рейс смогут попасть только жители центральных регионов России.
Позже представитель Минкомсвязи уточнил, что рейс состоится в 00.10 по местному времени (01.10 мск). Билет будет стоить 200 евро.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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