В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Мадрида

"На рейс Мадрид-Москва на 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняются) смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Ранее предполагалось, что на рейс смогут попасть только жители центральных регионов России.
Позже представитель Минкомсвязи уточнил, что рейс состоится в 00.10 по местному времени (01.10 мск). Билет будет стоить 200 евро.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.