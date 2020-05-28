В Кировской области умерли два пациента с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Число летальных случаев в связи с коронавирусной инфекцией в Кировской области увеличилось до 13, семь пациентов в настоящее время находятся в больницах на аппаратах ИВЛ, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о гибели в Кировской области 11 пациентов с коронавирусом.
"Число летальных случаев увеличилось до 13. В инфекционных госпиталях скончались два жителя города Кирова, 62 и 65 лет", - говорится в сообщении.
По состоянию на 28 мая в Кировской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Малмыжском районе – 25, в Вятскополянском районе – 13. Общее число случаев заражения достигло 1582.
"Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное. У 16 человек заболевание проходит в тяжелой форме, в том числе 12 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 34 человека. Общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 890. Под домашним наблюдением находятся 6737 человек, в том числе 1173 ребенка, входящих в группу риска. Сняты с наблюдения 16 919 человек, включая 1956 детей.
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