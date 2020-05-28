В Кировской области умерли два пациента с COVID-19

"Число летальных случаев увеличилось до 13. В инфекционных госпиталях скончались два жителя города Кирова, 62 и 65 лет", - говорится в сообщении.

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Вакцина от COVID-19 будет похожа на прививку от гриппа, заявил медик

"Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное. У 16 человек заболевание проходит в тяжелой форме, в том числе 12 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 34 человека. Общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 890. Под домашним наблюдением находятся 6737 человек, в том числе 1173 ребенка, входящих в группу риска. Сняты с наблюдения 16 919 человек, включая 1956 детей.