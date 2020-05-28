Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Информация о якобы вымогательстве денег главой Информация о якобы вымогательстве денег главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом у польской компании " Млековита " не соответствует действительности, ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, заявила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", - сказала Мелано.

"Россельхознадзор информирует о том, что аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. ранее поступали в Генеральную прокуратуру РФ. В связи с чем Россельхознадзором на все поставленные вопросы были даны соответствующие пояснения", - добавила она. Советник главы ведомства отметила, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в 5 миллионов долларов, а в информации СМИ, появившейся в четверг, сумма снизилась до 500 тысяч долларов.

"В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, а именно Сергеева Я.В. и Есеневского Н.В.", - продолжила Мелано.

Она отметила, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции ( Польша относится к таким странам), не уместны с 2014 года. "Именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго. Меры были приняты руководством страны, а не Россельхознадзором. Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора", - добавила советник главы ведомства.