Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Информация о якобы вымогательстве денег главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом у польской компании "Млековита" не соответствует действительности, ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, заявила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", - сказала Мелано.
"Россельхознадзор информирует о том, что аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. ранее поступали в Генеральную прокуратуру РФ. В связи с чем Россельхознадзором на все поставленные вопросы были даны соответствующие пояснения", - добавила она. Советник главы ведомства отметила, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в 5 миллионов долларов, а в информации СМИ, появившейся в четверг, сумма снизилась до 500 тысяч долларов.
"В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, а именно Сергеева Я.В. и Есеневского Н.В.", - продолжила Мелано.
Она отметила, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции (Польша относится к таким странам), не уместны с 2014 года. "Именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго. Меры были приняты руководством страны, а не Россельхознадзором. Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора", - добавила советник главы ведомства.
СМИ также сообщали об участии в вымогательстве некоего "юриста Суздальцева". "Лицо по фамилии Суздальцев ранее не проходило и не проходит государственную службу в Россельхознадзоре. Кроме того, лицо по фамилии Суздальцев никогда не представлял интересы Россельхознадзора и сотрудников службы, в связи с чем, претензии в вымогательстве (если таковые имеют место быть), необходимо предъявлять только к этому лицу, не связывая его действия с Россельхознадзором в целом", - сказала Мелано.