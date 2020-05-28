Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Китай примет решительные контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.
Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.
"Что касается заявления госсекретаря США Помпео, клеветы о том, что закон о национальной безопасности подрывает автономию и свободу Гонконга, угроз ввести санкции, официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге выразил решительный протест…Мы настоятельно призываем американскую сторону уважать международное право и основополагающие принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Если США будут и дальше стоять на своем, то непременно получат отпор 1,4-миллиардного китайского народа и решительные контрмеры", - говорится в опубликованном заявлении.
В нем также отмечается, что заявление США, что на протяжении десятилетий они рассматривали Гонконг "оплотом свободы" и пытаются посредством "гонконгской модели" изменить социальную систему внутри Китая, стало признанием того, что Вашингтон используют Гонконг в качестве плацдарма для проведения сепаратистской, подрывной деятельности на внутренних территориях.
"Это подтверждение тому, что нельзя медлить ни минуты с принятием закона о защите национальной безопасности. Гонконг является частью Китая, поэтому все вопросы Гонконга относятся к внутренним делам Китая", - подчеркивается в заявлении.
Ранее в конгрессе США заявили, что готовы обсудить с администрацией меры против КНР из-за нарушения, по мнению Соединенных Штатов, автономии Гонконга. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточняет, что именно может предпринять администрация. Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга.
США недовольным решением Китая передать парламенту страны - Всекитайскому собранию народных представителей - вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге, который направлен на пресечение сепаратизма, терроризма и вмешательства из вне в дела района. В четверг депутаты ВСНП приняли соответствующую резолюцию. США считает это "предвестником гибели" автономии Гонконга.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм уже приветствовала принятие резолюции. Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.