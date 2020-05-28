Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга

Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.

"Что касается заявления госсекретаря США Помпео, клеветы о том, что закон о национальной безопасности подрывает автономию и свободу Гонконга, угроз ввести санкции, официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге выразил решительный протест…Мы настоятельно призываем американскую сторону уважать международное право и основополагающие принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Если США будут и дальше стоять на своем, то непременно получат отпор 1,4-миллиардного китайского народа и решительные контрмеры", - говорится в опубликованном заявлении.

В нем также отмечается, что заявление США, что на протяжении десятилетий они рассматривали Гонконг "оплотом свободы" и пытаются посредством "гонконгской модели" изменить социальную систему внутри Китая, стало признанием того, что Вашингтон используют Гонконг в качестве плацдарма для проведения сепаратистской, подрывной деятельности на внутренних территориях.

"Это подтверждение тому, что нельзя медлить ни минуты с принятием закона о защите национальной безопасности. Гонконг является частью Китая, поэтому все вопросы Гонконга относятся к внутренним делам Китая", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в конгрессе США заявили, что готовы обсудить с администрацией меры против КНР из-за нарушения, по мнению Соединенных Штатов, автономии Гонконга. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточняет, что именно может предпринять администрация. Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга.

США недовольным решением Китая передать парламенту страны - Всекитайскому собранию народных представителей - вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге, который направлен на пресечение сепаратизма, терроризма и вмешательства из вне в дела района. В четверг депутаты ВСНП приняли соответствующую резолюцию. США считает это "предвестником гибели" автономии Гонконга.