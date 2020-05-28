Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11%

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Общее число пассажиров в автобусах Московской области увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На маршрутах общественного транспорта Московской области общее число пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток сократился на 70%", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в общественном транспорте Московской области необходимо надевать маску.
"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 98% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты. В автобусах масками воспользовались 99% пассажиров автобусов и железнодорожного человек, в железнодорожном транспорте — 96%", - добавили в пресс-службе.