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Новости Подмосковья
2020-05-28T13:27
https://ria.ru/20200528/1572114434.html
Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11%
https://cdn24.img.ria.ru/images/137399/72/1373997253_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_0b6292cd20c36a64a6cf916dd7025a69.jpg
РИА Новости

Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11%

13:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобус в Подмосковье. Архивное фото
Автобус в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Общее число пассажиров в автобусах Московской области увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На маршрутах общественного транспорта Московской области общее число пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток сократился на 70%", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в общественном транспорте Московской области необходимо надевать маску.
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"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 98% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты. В автобусах масками воспользовались 99% пассажиров автобусов и железнодорожного человек, в железнодорожном транспорте — 96%", - добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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