Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 11%

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Общее число пассажиров в автобусах . Общее число пассажиров в автобусах Московской области увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На маршрутах общественного транспорта Московской области общее число пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток сократился на 70%", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в общественном транспорте Московской области необходимо надевать маску.