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2020-05-28T13:29
https://ria.ru/20200528/1572114391.html
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
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РИА Новости

Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

13:28 28.05.2020 (обновлено: 13:29 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик "после установления контроля" над Донбассом "сотрясением воздуха", за которым ничего нет.
Он отметил, что это является еще одним свидетельством того, что Киев планирует зачистку Донбасса, а не особый статус для него.
"И не скрывает этого", — подытожил сенатор.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР ликвидируют, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина.
Он отметил, что у Киева есть план "Б" если в течение года мирно решить ситуацию с ДНР и ЛНР не удастся. Кулеба не раскрыл детали, однако подчеркнул, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.
Зеленский отвел на выполнение Минских соглашений год, при этом он утверждал, что будет бороться за реализацию договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
27 мая, 16:26
Глава МИД Украины в резкой форме отверг возможный диалог с ДНР и ЛНР
1061726614
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаЛНРДНРМИД УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
хотел бы путин признать Донецк Россией признал бы уже давно, а он говорит что это территория Украины
28 мая, 14:09
МПМаксим Пушков
21013011
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