Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик "после установления контроля" над Донбассом "сотрясением воздуха", за которым ничего нет.
Он отметил, что это является еще одним свидетельством того, что Киев планирует зачистку Донбасса, а не особый статус для него.
"И не скрывает этого", — подытожил сенатор.
Он отметил, что у Киева есть план "Б" если в течение года мирно решить ситуацию с ДНР и ЛНР не удастся. Кулеба не раскрыл детали, однако подчеркнул, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.
Зеленский отвел на выполнение Минских соглашений год, при этом он утверждал, что будет бороться за реализацию договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.