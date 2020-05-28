В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дальнейшее развитие пандемии COVID-19 в период хорошей погоды и снятия ограничений зависит от ответственного поведения людей, необходимо научиться жить в нынешних реалиях существования вируса и отсутствия вакцины от него, заявил на брифинге в четверг региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Нам необходимы две вещи – ответственное управление и ответственные граждане. Это значит, что лидеры должны общаться с народом и понимать народ. А со стороны граждан мы ожидаем, что они будут прислушиваться к ответственному руководству. Это значит, что мало что поменяется с отменой ограничительных мер. Лекарства и вакцины от вируса до сих пор нет", - сказал он.
По словам Клюге, главным остается ответственное поведение людей.
"Хорошая погода определит курс развития пандемии. Любое место, где люди находятся очень близко друг рядом с другом, делятся едой и напитками, представляет хорошую возможность для распространения вируса. Так что надо очень внимательно слушать рекомендации национальных властей и учиться жить в нынешних реалиях, с наличием вируса, физическим дистанцированием, профилактикой кашля, гигиеной и другими вещами", - добавил Клюге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.