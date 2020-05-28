В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом

"Нам необходимы две вещи – ответственное управление и ответственные граждане. Это значит, что лидеры должны общаться с народом и понимать народ. А со стороны граждан мы ожидаем, что они будут прислушиваться к ответственному руководству. Это значит, что мало что поменяется с отменой ограничительных мер. Лекарства и вакцины от вируса до сих пор нет", - сказал он.