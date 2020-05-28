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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:26
https://ria.ru/20200528/1572114326.html
В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом

13:26 28.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дальнейшее развитие пандемии COVID-19 в период хорошей погоды и снятия ограничений зависит от ответственного поведения людей, необходимо научиться жить в нынешних реалиях существования вируса и отсутствия вакцины от него, заявил на брифинге в четверг региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Нам необходимы две вещи – ответственное управление и ответственные граждане. Это значит, что лидеры должны общаться с народом и понимать народ. А со стороны граждан мы ожидаем, что они будут прислушиваться к ответственному руководству. Это значит, что мало что поменяется с отменой ограничительных мер. Лекарства и вакцины от вируса до сих пор нет", - сказал он.
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Скорость распространения нового коронавируса
По словам Клюге, главным остается ответственное поведение людей.
"Хорошая погода определит курс развития пандемии. Любое место, где люди находятся очень близко друг рядом с другом, делятся едой и напитками, представляет хорошую возможность для распространения вируса. Так что надо очень внимательно слушать рекомендации национальных властей и учиться жить в нынешних реалиях, с наличием вируса, физическим дистанцированием, профилактикой кашля, гигиеной и другими вещами", - добавил Клюге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвропаВ мире
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