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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-28T13:26
https://ria.ru/20200528/1572114280.html
Ряд нижегородских автотранспортных предприятий могут освободить от налога
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РИА Новости

Ряд нижегородских автотранспортных предприятий могут освободить от налога

13:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить пассажирские автотранспортные предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.
"Правительство Нижегородской области разработало комплекс мер поддержки транспортных предприятий. Мы предлагаем освободить пассажирские предприятия, работающие на маршрутах регулярных перевозок в регионе, от уплаты транспортного налога в текущем году. Ожидаем, что данная мера позволит сократить их расходы. Безусловно, она не будет касаться перевозчиков-нарушителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на совещании с главами муниципалитетов, посвященном вопросы поддержки транспортных предприятий.
Губернатор отметил, что помогать в первую очередь планируется тем предприятиям, которые сразу включились в проработку механизмов по бесперебойной работе транспорта и сохранению необходимого количества автобусов на маршрутах для перевозки жителей. "Например, в регионе уже выдан первый беспроцентный кредит на оплату труда работников: его получило муниципальное предприятие "Арзамаспассажиравтотранс" на сумму 51 миллион рублей", - отметил Никитин.
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При этом основная мера поддержки отрасли на региональном уровне — это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции.
"На эти цели из регионального бюджета направят более полумиллиарда рублей", - подчеркнул Никитин.
Областное правительство также считает важным ввести отсрочку оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены договоров. Ряд крупных лизинговых компаний готов рассматривать данный вопрос индивидуально в случае с каждым перевозчиком. Это позволит произвести рассрочку платежей пассажирских предприятий, работающих на маршрутах регулярных перевозок Нижегородской области, на общую сумму 250 миллионов рублей.
Помимо этого, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки.
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