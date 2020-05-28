Ряд нижегородских автотранспортных предприятий могут освободить от налога

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить пассажирские автотранспортные предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

"Правительство Нижегородской области разработало комплекс мер поддержки транспортных предприятий. Мы предлагаем освободить пассажирские предприятия, работающие на маршрутах регулярных перевозок в регионе, от уплаты транспортного налога в текущем году. Ожидаем, что данная мера позволит сократить их расходы. Безусловно, она не будет касаться перевозчиков-нарушителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на совещании с главами муниципалитетов, посвященном вопросы поддержки транспортных предприятий.

Губернатор отметил, что помогать в первую очередь планируется тем предприятиям, которые сразу включились в проработку механизмов по бесперебойной работе транспорта и сохранению необходимого количества автобусов на маршрутах для перевозки жителей. "Например, в регионе уже выдан первый беспроцентный кредит на оплату труда работников: его получило муниципальное предприятие "Арзамаспассажиравтотранс" на сумму 51 миллион рублей", - отметил Никитин.

При этом основная мера поддержки отрасли на региональном уровне — это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции.

"На эти цели из регионального бюджета направят более полумиллиарда рублей", - подчеркнул Никитин.

Областное правительство также считает важным ввести отсрочку оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены договоров. Ряд крупных лизинговых компаний готов рассматривать данный вопрос индивидуально в случае с каждым перевозчиком. Это позволит произвести рассрочку платежей пассажирских предприятий, работающих на маршрутах регулярных перевозок Нижегородской области, на общую сумму 250 миллионов рублей.