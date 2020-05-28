В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Бельгии за последние 24 часа составило 257, всего с начала вспышки в середине марта заразились 57 849 человек, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения страны.

По данным медиков, госпитализированы 47 пациентов, в реанимации находятся 208 человек. Выписались 107 выздоровевших.

За сутки скончался 31 человек с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него, всего с начала эпидемии зафиксировано 9 388 связанных с COVID-19 летальных исходов.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.