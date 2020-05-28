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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:22
https://ria.ru/20200528/1572114065.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849

13:22 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние 24 часа составило 257, всего с начала вспышки в середине марта заразились 57 849 человек, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения страны.
По данным медиков, госпитализированы 47 пациентов, в реанимации находятся 208 человек. Выписались 107 выздоровевших.
За сутки скончался 31 человек с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него, всего с начала эпидемии зафиксировано 9 388 связанных с COVID-19 летальных исходов.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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