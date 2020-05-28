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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:22
https://ria.ru/20200528/1572114041.html
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591739_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_f774a3475cee3a55ae2040b7a4b69616.jpg
РИА Новости

В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом

13:22 28.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Около 113 тысяч человек из почти 144 тысяч, заболевших коронавирусом, выздоровели в Иране, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2 258 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Общее число заболевших достигло 143 849. Выздоровели 112 988", - говорится в опубликованном информационным порталом правительства Ирана заявлении.
По словам представителя минздрава, за прошедшие 24 часа также скончались 63 человека, всего же число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти впервые сообщили COVID-19, достигло 7 627.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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