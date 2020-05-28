В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 258 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Общее число заболевших достигло 143 849. Выздоровели 112 988", - говорится в опубликованном информационным порталом правительства Ирана заявлении.

По словам представителя минздрава, за прошедшие 24 часа также скончались 63 человека, всего же число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти впервые сообщили COVID-19, достигло 7 627.