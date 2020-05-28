Ветеринары обработали более 20 фермерских хозяйств Подмосковья

"Фермерские хозяйства региона работают непрерывно, соблюдая все нормы санитарной безопасности. Специалисты ветеринарной службы систематически проводят дезинфекцию территории, помещений, транспорта, инвентаря и других предметов в хозяйствах. С начала года данная услуга оказана 21 крестьянско-фермерскому хозяйству области общей площадью более 2 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.