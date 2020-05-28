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Новости Подмосковья
2020-05-28T13:21
https://ria.ru/20200528/1572113962.html
Ветеринары обработали более 20 фермерских хозяйств Подмосковья
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572113465_0:0:820:461_1036x0_80_0_0_f2ddf7eb793a59ed52faa3aadbbc0cea.jpg
РИА Новости

Ветеринары обработали более 20 фермерских хозяйств Подмосковья

13:22 28.05.2020
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© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиВетеринар обрабатывает одно из фермерских хозяйств Подмосковья
Ветеринар обрабатывает одно из фермерских хозяйств Подмосковья
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Свыше 20 фермерских хозяйств Московской области было продезинфицировано ветеринарными врачами с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Фермерские хозяйства региона работают непрерывно, соблюдая все нормы санитарной безопасности. Специалисты ветеринарной службы систематически проводят дезинфекцию территории, помещений, транспорта, инвентаря и других предметов в хозяйствах. С начала года данная услуга оказана 21 крестьянско-фермерскому хозяйству области общей площадью более 2 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что одновременно с обработкой проводится информирование руководителей предприятий, занятых разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, об обязательном следовании рекомендациям Минсельхоза по обеспечению бесперебойной работы предприятий АПК в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и следовании строгим правилам содержания животных на животноводческих объектах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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