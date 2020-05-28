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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:19
https://ria.ru/20200528/1572113571.html
В Дагестане оценили ситуацию с тестированием на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Дагестане оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

13:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Количество проводимых тестов на COVID-19 в Дагестане за 10 дней увеличено в 4,5 раза с 700 до 3200 в сутки, заявил в ходе совещания в Махачкале заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"Если 10 дней назад их было 700-800, на сегодняшнее утро уже более 3200. За 10 дней количество проводимых тестов увеличилось в 4-4,5 раза. Сокращается и период между моментом взятия материала и получением результата", - цитирует Фисенко пресс-служба регионального правительства.
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По его словам, прибывшая в регион группа федеральных врачей посетила уже семь районов, а также побывала в перепрофилированных под лечение COVID-19 крупных медицинских учреждениях региона. По словам Фисенко, в регионе уже нет проблем с поставкой тест-систем, а также удалось наладить взаимодействие с производителями лекарств.
"Заместитель главы Минздрава РФ поблагодарил (главу Дагестана) Владимира Васильева за то, что оперативно приняли решение и выделили около 30 миллионов рублей на амбулаторное лекарственное обеспечение. Уже сегодня первые партии препаратов должны поступить в регион. Затем они будут распределены по поликлиникам и будут выдаваться пациентам для лечения легких форм болезни на дому", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват населения Дагестана тестированием на коронавирус в два раза меньше нормы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ФисенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоВладимир ВасильевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаОбщество
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