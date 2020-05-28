В Дагестане оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

"Если 10 дней назад их было 700-800, на сегодняшнее утро уже более 3200. За 10 дней количество проводимых тестов увеличилось в 4-4,5 раза. Сокращается и период между моментом взятия материала и получением результата", - цитирует Фисенко пресс-служба регионального правительства.

По его словам, прибывшая в регион группа федеральных врачей посетила уже семь районов, а также побывала в перепрофилированных под лечение COVID-19 крупных медицинских учреждениях региона. По словам Фисенко, в регионе уже нет проблем с поставкой тест-систем, а также удалось наладить взаимодействие с производителями лекарств.