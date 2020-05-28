Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:19
https://ria.ru/20200528/1572113538.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791

13:19 28.05.2020
83
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 197, до 18791, всего с начала пандемии умерли 1229 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 18594 случаях заражения, 1219 из которых стали летальными.
Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
16 мая, 11:11
Касается миллионов. Врач раскрыл симптомы тяжелой формы COVID
"На сегодня в Румынии подтвержден 18791 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1229 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 12629 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Коронавирус
В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Ситуация в Праге
В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса
Тестирование на коронавирус
На Украине закрыли психоневрологический интернат из-за вспышки COVID-19
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1851
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 7,7 тысячи
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал смерть ста тысяч американцев от COVID-19 "печальной вехой"
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Постпред России при ООН призвал не политизировать реакцию на пандемию
Пустой зрительный зал кинотеатра
Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
Лента новостейМолния