В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791

"На сегодня в Румынии подтвержден 18791 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1229 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 12629 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.