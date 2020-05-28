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2020-05-28T13:30
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В Госдуме предложили блокировать сайты, пропагандирующие нацизм
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РИА Новости

В Госдуме предложили блокировать сайты, пропагандирующие нацизм

13:18 28.05.2020 (обновлено: 13:30 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ подготовила инициативу, согласно которой сайты, где пропагандируется нацизм и оправдывается экстремизм, должны быть заблокированы, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарёв.
"Важной инициативой (комиссии) является возможность блокировки сайтов, которые оправдывают экстремизм. Мы совсем недавно наблюдали чудовищную картину, когда во время прохождения акции "Бессмертный полк" некоторые участники стали пропагандировать и нацистских преступников, мы это видим, это чудовищная акция. Мы считаем, что это недопустимо, поэтому разработана инициатива, по которой эти сайты, ресурсы, которые пропагандируют, оправдывают такие действия, должны быть заблокированы. Мы предлагаем блокировку таких сайтов, чтобы они не гуляли по страницам интернета", - сказал он журналистам.
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Также Пискарёв добавил, что проработка инициатив, которые готовятся в рамках комиссии, - это уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в сети, запрет на привлечение несовершеннолетних к данному процессу, а также по блокировке сайтов, пропагандирующих нацизм, - подходит к завершению, в ближайшее время они будут внесены в Государственную думу.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
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