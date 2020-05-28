В Госдуме предложили блокировать сайты, пропагандирующие нацизм

"Важной инициативой (комиссии) является возможность блокировки сайтов, которые оправдывают экстремизм. Мы совсем недавно наблюдали чудовищную картину, когда во время прохождения акции "Бессмертный полк" некоторые участники стали пропагандировать и нацистских преступников, мы это видим, это чудовищная акция. Мы считаем, что это недопустимо, поэтому разработана инициатива, по которой эти сайты, ресурсы, которые пропагандируют, оправдывают такие действия, должны быть заблокированы. Мы предлагаем блокировку таких сайтов, чтобы они не гуляли по страницам интернета", - сказал он журналистам.