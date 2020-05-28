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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:21
https://ria.ru/20200528/1572113283.html
В Севастополе ослабят ограничения по коронавирусу
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РИА Новости

В Севастополе ослабят ограничения по коронавирусу

13:16 28.05.2020 (обновлено: 13:21 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Севастополь ослабит с 1 июня ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса, открываются парки, набережные, автошколы, спортклубы, разрешат морские перевозки и свадьбы, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что работу кафе и ресторанов в Севастополе планируют возобновить с 1 июня, гостиниц – с 15 июня при условии въездного тестирования на COVID-19.
"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора снимается ряд ограничений. Разрешается посещение территорий общегородского значения (набережных, скверов, площадей, парков с рекомендацией сохранять социальное дистанционирование), возобновляется деятельность по оказанию перевозок пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, а также их аренда в экскурсионных, личных и иных целях", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Кроме того, по его словам, начнется прием граждан службами соцзащиты при условии соблюдения записи и масочного режима, откроются фитнес-центры и иные спортивные учреждения. Возобновятся спортивные соревнования, но пока без зрителей, откроются автошколы. Объектам общепита разрешено работать только при условии предоставления услуг на летних открытых площадках, при этом банкеты – под запретом.
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Этапы снятия ограничений в российских регионах
"Разрешается проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с привлечением участников до десяти человек включая сотрудников загса", - сказал Развожаев.
Глава города подчеркнул, что решение по ослаблению ограничений принимается осторожно и с повышением требовательности к выполнению правил и требований Роспотребнадзора.
"Соответствующий указ будет подписан и вступит в законную силу с 1 июня", - сказал Развожаев.
При этом, по его словам, режим повышенной готовности в Севастополе продолжает действовать. "Мы его не отменяем, потому что им регламентируется особый порядок въезда в город. До 15 июня сохраняются запреты на проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и других подобны мероприятий с массовым присутствием граждан, продолжает действовать запрет на посещение музеев и заповедников, лесов, природных парков ввиду особого противопожарного режима", - сказал Развожаев.
Он также добавил, что режим обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, в Севастополе продлевается до 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил РазвожаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СевастопольОбщество
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