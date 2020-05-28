В Севастополе ослабят ограничения по коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Севастополь ослабит с 1 июня ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса , открываются парки, набережные, автошколы, спортклубы, разрешат морские перевозки и свадьбы, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев

Ранее сообщалось, что работу кафе и ресторанов в Севастополе планируют возобновить с 1 июня, гостиниц – с 15 июня при условии въездного тестирования на COVID-19.

"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора снимается ряд ограничений. Разрешается посещение территорий общегородского значения (набережных, скверов, площадей, парков с рекомендацией сохранять социальное дистанционирование), возобновляется деятельность по оказанию перевозок пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, а также их аренда в экскурсионных, личных и иных целях", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Кроме того, по его словам, начнется прием граждан службами соцзащиты при условии соблюдения записи и масочного режима, откроются фитнес-центры и иные спортивные учреждения. Возобновятся спортивные соревнования, но пока без зрителей, откроются автошколы. Объектам общепита разрешено работать только при условии предоставления услуг на летних открытых площадках, при этом банкеты – под запретом.

"Разрешается проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с привлечением участников до десяти человек включая сотрудников загса", - сказал Развожаев.

Глава города подчеркнул, что решение по ослаблению ограничений принимается осторожно и с повышением требовательности к выполнению правил и требований Роспотребнадзора.

"Соответствующий указ будет подписан и вступит в законную силу с 1 июня", - сказал Развожаев.

При этом, по его словам, режим повышенной готовности в Севастополе продолжает действовать. "Мы его не отменяем, потому что им регламентируется особый порядок въезда в город. До 15 июня сохраняются запреты на проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и других подобны мероприятий с массовым присутствием граждан, продолжает действовать запрет на посещение музеев и заповедников, лесов, природных парков ввиду особого противопожарного режима", - сказал Развожаев.

Он также добавил, что режим обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, в Севастополе продлевается до 15 июня.