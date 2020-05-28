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2020-05-28T13:50
https://ria.ru/20200528/1572113258.html
В ЦБ объяснили, почему банки медленно внедряют оплату товаров по QR-коду
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РИА Новости

В ЦБ объяснили, почему банки медленно внедряют оплату товаров по QR-коду

13:50 28.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Банкам не выгодно подключать оплату товаров по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей из-за более низких комиссий по сравнению с классическим эквайрингом, поэтому они не спешат внедрять эту услугу для клиентов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
"Проблема не в юрлицах, проблема в банках. Дело в том, что для того чтобы иметь возможность принимать оплату по QR-коду юридическим лицам, а юридическое лицо должно со своим банком, где оно обслуживается, должно заключить договор, что банк, фактически как эквайер, осуществлял обработку таких операций. Не все банки готовы в этой теме быстро двигаться, потому что они до последнего пытаются сохранить эквайринговые комиссии именно по картам", - сказала Скоробогатова на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.
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"Но мы видим, движение уже пошло, 11 банков уже подключено, сами торговцы стали более активную позицию все-таки занимать, и, если банк не идет на такой дополнительный инструмент, то многие торговцы говорят нам, что готовы рассматривать смену банка, и идти в те банки, которые им готовы предоставить максимальный сервис", - добавила она.
В случае, если ситуация по внедрению оплаты с помощью QR-кода не изменится, ЦБ подумает над тем, какие меры можно будет принять для масштабирования сервиса. "Нам нужно полгода посмотреть за этой ситуацией QR-кодов, будут ли дальше продолжаться со стороны коммерческих банков мероприятия по, скажем так, непродвижению данного сервиса, и через полгода вернутся к этой теме. Если мы поймем, что со стороны банков есть угроза этот сервис каким-то образом блокировать, значит, я думаю, что мы с вами предложим какие-то меры, как это решить", - заключила Скоробогатова.
Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
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Ольга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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