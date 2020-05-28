Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров

"У нас нет жестких правил, допустим, рассадки в шахматном порядке. Есть возможность сделать исключения для членов семьи. Мы можем управлять перерывами между сеансами, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Кинотеатры, проанализировав свой трафик, если поймут что где-то не могут обеспечить дистанцию, значит им придется какие-то залы закрыть, чтобы обеспечить комфортное расположение зрителей", - пояснил Березин.