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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:14
https://ria.ru/20200528/1572113168.html
Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_98:0:3739:2048_1036x0_80_0_0_50b50055b4c61d094f78652c1304e00e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров

13:14 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустой зрительный зал кинотеатра
Пустой зрительный зал кинотеатра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пустой зрительный зал кинотеатра . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В рекомендациях Роспотребнадзора для кинотеатров нет ничего лишнего и сверхъестественного, заявил РИА Новости глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
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"Нам остается сказать спасибо Минкультуры и Роспотребнадзору, что наши предложения, которые мы готовили, приняты на 100%, и не добавили ничего лишнего, сверхъестественного", - сказал Березин.
Он отметил, что рекомендации позволяют каждому кинотеатру принять меры с учетом своей специфики.
"У нас нет жестких правил, допустим, рассадки в шахматном порядке. Есть возможность сделать исключения для членов семьи. Мы можем управлять перерывами между сеансами, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Кинотеатры, проанализировав свой трафик, если поймут что где-то не могут обеспечить дистанцию, значит им придется какие-то залы закрыть, чтобы обеспечить комфортное расположение зрителей", - пояснил Березин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКино и сериалыОлег БерезинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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