Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В рекомендациях Роспотребнадзора для кинотеатров нет ничего лишнего и сверхъестественного, заявил РИА Новости глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
"Нам остается сказать спасибо Минкультуры и Роспотребнадзору, что наши предложения, которые мы готовили, приняты на 100%, и не добавили ничего лишнего, сверхъестественного", - сказал Березин.
Он отметил, что рекомендации позволяют каждому кинотеатру принять меры с учетом своей специфики.
"У нас нет жестких правил, допустим, рассадки в шахматном порядке. Есть возможность сделать исключения для членов семьи. Мы можем управлять перерывами между сеансами, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Кинотеатры, проанализировав свой трафик, если поймут что где-то не могут обеспечить дистанцию, значит им придется какие-то залы закрыть, чтобы обеспечить комфортное расположение зрителей", - пояснил Березин.
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