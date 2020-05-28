В ФАС поддержали планы по отмене роуминга с Белоруссией в сентябре

"Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется в рамках дорожной карты, реализация которой в части, касающейся тарифов, намечена на сентябрь 2020 года. К этой дате намечено одномоментное снижение как ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, так и соответствующее снижение тарифов в рознице до уровня, близкого к тому уровню, по которому оплачиваются услуги связи на территории наших государств", - сказал он.