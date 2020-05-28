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2020-05-28T13:42
https://ria.ru/20200528/1572113106.html
В ФАС поддержали планы по отмене роуминга с Белоруссией в сентябре
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РИА Новости

В ФАС поддержали планы по отмене роуминга с Белоруссией в сентябре

13:42 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется в рамках дорожной карты, согласно ей, вопрос тарифов должен решиться в сентябре этого года, пояснил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.
Ранее в белорусском Минсвязи и информатизации заявили РИА Новости, что Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19.
"Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется в рамках дорожной карты, реализация которой в части, касающейся тарифов, намечена на сентябрь 2020 года. К этой дате намечено одномоментное снижение как ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, так и соответствующее снижение тарифов в рознице до уровня, близкого к тому уровню, по которому оплачиваются услуги связи на территории наших государств", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анатолий ГоломолзинБелоруссияЭкономика
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