В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в пятницу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в пятницу из-за ветра, грозы, града и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о граде, ветре, грозе и дожде действует в Москве и Подмосковье с 9 до 21 часов 29 мая. Отмечается, что в пятницу ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду.