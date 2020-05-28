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2020-05-28T13:13
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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в пятницу
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РИА Новости

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в пятницу

13:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с зонтом в центре Москвы
Девушка с зонтом в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в пятницу из-за ветра, грозы, града и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о граде, ветре, грозе и дожде действует в Москве и Подмосковье с 9 до 21 часов 29 мая. Отмечается, что в пятницу ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду.
Девушка идет по улице в Москве
Вчера, 13:07
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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