В ГД предложили наказывать за склонение к употреблению наркотиков в Сети

"Комиссия предлагает два законопроекта - о внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов и иных средств коммуникации", - сказал Пискарев журналистам.