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2020-05-28T13:11
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В ГД предложили наказывать за склонение к употреблению наркотиков в Сети
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РИА Новости

В ГД предложили наказывать за склонение к употреблению наркотиков в Сети

13:11 28.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия предлагает два законопроекта - о внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов и иных средств коммуникации", - сказал Пискарев журналистам.
Он добавил, что предлагается ввести наказание до 12 лет лишения свободы.
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