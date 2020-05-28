В ГД предложили наказывать за склонение к употреблению наркотиков в Сети

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия предлагает два законопроекта - о внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов и иных средств коммуникации", - сказал Пискарев журналистам.
Он добавил, что предлагается ввести наказание до 12 лет лишения свободы.