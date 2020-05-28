В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, временно перекрыли обе стороны автострады в Лос-Анджелесе, сообщает Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, временно перекрыли обе стороны автострады в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times

В протесте, организованном движением Black Lives Matter, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие прошли маршем по городу и вступили в конфронтацию с полицейскими, в результате чего один человек пострадал, по меньшей мере одна патрульная машина получила повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Several hundred protesters, many in masks, converged on downtown Los Angeles as part of a series of national demonstrations to show outrage over the death of George Floyd. (Photos by Dania Maxwell and Jason Armond) https://t.co/C3LfGRrazc pic.twitter.com/IEkTl8E5cW — Los Angeles Times (@latimes) May 28, 2020

В итоге протестующие ушли с шоссе, но протест на этом не закончился. В окружении полиции протестующие сожгли американский флаг, местное отделение полиции изрисовали граффити. Об арестах не сообщается.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.