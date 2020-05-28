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2020-05-28T13:10
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В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе
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РИА Новости

В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе

13:10 28.05.2020
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДемонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, временно перекрыли обе стороны автострады в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
В протесте, организованном движением Black Lives Matter, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие прошли маршем по городу и вступили в конфронтацию с полицейскими, в результате чего один человек пострадал, по меньшей мере одна патрульная машина получила повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
В итоге протестующие ушли с шоссе, но протест на этом не закончился. В окружении полиции протестующие сожгли американский флаг, местное отделение полиции изрисовали граффити. Об арестах не сообщается.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Сотрудники полиции в США
Вчера, 09:39
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
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