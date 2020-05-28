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2020-05-28T13:09
https://ria.ru/20200528/1572112760.html
В Подмосковье рассказали о переводе медорганизаций в обычный режим работы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о переводе медорганизаций в обычный режим работы

13:09 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Медицинские организации Московской области могут начать перепрофилировать под обычный рабочий формат уже с 8 июня, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Что касается возврата к плановому режиму работы медицинских организаций, хочу сказать, что мы будем делать это в три этапа. Первый, скорее всего, начнётся 8 июня", - сказала Стригункова в ходе заседания Мособлдумы.
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