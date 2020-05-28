В Подмосковье рассказали о переводе медорганизаций в обычный режим работы

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Медицинские организации Московской области могут начать перепрофилировать под обычный рабочий формат уже с 8 июня, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Что касается возврата к плановому режиму работы медицинских организаций, хочу сказать, что мы будем делать это в три этапа. Первый, скорее всего, начнётся 8 июня", - сказала Стригункова в ходе заседания Мособлдумы.
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