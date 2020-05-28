В саратовском селе выявили случай заражения COVID-19

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый случай коронавирусной инфекции выявили в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Речь идет о психоневрологическом интернате, который расположен в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района. Там выявлен случай инфицирования у специалиста данного учреждения. В настоящее время определяется круг контактных, проводится их обследование. Пока другой информации у нас нет", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе и Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 2746 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1033.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф