В саратовском селе выявили случай заражения COVID-19

"Речь идет о психоневрологическом интернате, который расположен в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района. Там выявлен случай инфицирования у специалиста данного учреждения. В настоящее время определяется круг контактных, проводится их обследование. Пока другой информации у нас нет", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.