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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:07
https://ria.ru/20200528/1572112541.html
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса

13:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу заявил, что важно "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи заявлял, что сохранение санкций в период коронавируса является абсолютно аморальным и безответственным, и от этого нужно уходить.
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"В данном случае, безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно, и вряд ли какое-то государство здесь может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Как мы знаем, основные апологеты вот этого санкционного языка, языка рестрикций на все и вся в данном случае индифферентно отнеслись к таким инициативам", - сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли Россия, на разных уровнях выступавшая за отмену санкций в период пандемии, отменять свои контрмеры, в частности, в продуктовой сфере.
В августе 2014 года РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция. В конце июня 2015 года власти продлили запрет, с 6 августа 2015 года вступил в силу указ президента РФ об утилизации запрещенных к ввозу товаров в рамках продовольственного эмбарго.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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