Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса

"В данном случае, безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно, и вряд ли какое-то государство здесь может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Как мы знаем, основные апологеты вот этого санкционного языка, языка рестрикций на все и вся в данном случае индифферентно отнеслись к таким инициативам", - сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли Россия, на разных уровнях выступавшая за отмену санкций в период пандемии, отменять свои контрмеры, в частности, в продуктовой сфере.