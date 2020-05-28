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2020-05-28T13:10
https://ria.ru/20200528/1572112515.html
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
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РИА Новости

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

13:07 28.05.2020 (обновлено: 13:10 28.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка идет по улице в Москве
Девушка идет по улице в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Девушка идет по улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Двадцать девятого мая с 09.00 до 21.00 ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах - гроза и град", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
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Спасатели отмечают, что при грозе резко ухудшается видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому управлять транспортным средством надо с соблюдением скоростного режима и дистанции. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
Ведомство советует при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобили необходимо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия Главного управлениям МЧС по Москве - 8(495)637-22-22.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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