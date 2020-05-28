Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Двадцать девятого мая с 09.00 до 21.00 ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах - гроза и град", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что при грозе резко ухудшается видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому управлять транспортным средством надо с соблюдением скоростного режима и дистанции. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.