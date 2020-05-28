В Омской области рассказали о поддержке занятости

ОМСК, 28 мая – РИА Новости. На реализацию первого этапа нацпроекта по поддержке занятости и производительности труда в На реализацию первого этапа нацпроекта по поддержке занятости и производительности труда в Омской области направят 9,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 3,9 миллиона рублей из областного бюджета, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экономики.

По данным минэкономики Омской области, 27 мая на заседании регионального правительства приняли порядок предоставления поддержки в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Омская область приступила к реализации нацпроекта в этом году, во время подготовки в прошлом году для участия в нацпроекте отобрали восемь компаний, в этом году список пополнили ещё семь, перечень участников будет дополняться, добавили в минэкономики. На первом этапе реализации важно было утвердить порядок субсидирования компаний.

"Принятый порядок позволит перейти к следующему этапу реализации нацпроекта. Это создание региональных площадок, в частности, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, также фабрики процессов. Кроме того, планируется привлечь консультантов для предприятий, реализующих программы повышения производительности труда самостоятельно", – приводит пресс-служба слова замминистра экономики области Анны Негодуйко.

Предприятия, которые вошли в нацпроект, смогут рассчитывать на получение профессиональной поддержки в оптимизации производственных процессов. Ведущие эксперты в области бережливого производства научат устранять потери, которые снижают эффективность компании.

"В этом году на реализацию этих мероприятий предусмотрено 9,9 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета, дополнительно перераспределено 3,9 миллиона рублей областных средств", - добавили в министерстве.