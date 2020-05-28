Ковыктинское месторождение с газом для "Силы Сибири" введут в 2022 году

"Ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ (газоконденсатное месторождение - ред.) с подачей газа в магистральный трубопровод предполагается с конца 2022 года", - сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".

По его словам, Ковыктинское ГКМ - базовое месторождение для создания Иркутского центра газодобычи. В настоящее время на Ковыктинском ГКМ идет период опытно-промышленной разработки, в эксплуатации находится опытно-промышленная установка подготовки газа УПГ-102 с максимальной проектной производительностью 330 миллионов кубометров газа в год.