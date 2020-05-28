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Ковыктинское месторождение с газом для "Силы Сибири" введут в 2022 году
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РИА Новости

Ковыктинское месторождение с газом для "Силы Сибири" введут в 2022 году

13:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения с подачей газа в газопровод "Сила Сибири" предполагается с конца 2022 года, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ (газоконденсатное месторождение - ред.) с подачей газа в магистральный трубопровод предполагается с конца 2022 года", - сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".
Газопровод Сила Сибири
2 декабря 2019, 00:00
Газопровод "Сила Сибири"
По его словам, Ковыктинское ГКМ - базовое месторождение для создания Иркутского центра газодобычи. В настоящее время на Ковыктинском ГКМ идет период опытно-промышленной разработки, в эксплуатации находится опытно-промышленная установка подготовки газа УПГ-102 с максимальной проектной производительностью 330 миллионов кубометров газа в год.
"Согласно подготовленной в 2019 году технологической схеме разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения, предусмотрен динамический период постоянных отборов пластового газа с выходом "на полку" 27,2 миллиарда кубометров в 2026 году. Прогнозная годовая добыча конденсата оценивается в 1,4 миллиона тонн", - добавил Маркелов.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в КНР по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе планируется запуск участка от Ковыктинского месторождения до Чаянды.
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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