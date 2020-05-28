В Саратовской области число умерших с COVID-19 выросло до 34

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пожилых пациента с коронавирусом за сутки скончались в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до 34, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"За сутки, несмотря на все усилия врачей, скончались два пациента: женщина 62 лет и мужчина 85 лет с достаточно выраженным поражением легочной ткани, предотвратить летальный исход у них не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 2746 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1033 пациента.
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