В Саратовской области число умерших с COVID-19 выросло до 34

"За сутки, несмотря на все усилия врачей, скончались два пациента: женщина 62 лет и мужчина 85 лет с достаточно выраженным поражением легочной ткани, предотвратить летальный исход у них не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.