Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:01
https://ria.ru/20200528/1572112170.html
В Саратовской области число умерших с COVID-19 выросло до 34
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число умерших с COVID-19 выросло до 34

13:01 28.05.2020
126
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пожилых пациента с коронавирусом за сутки скончались в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до 34, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"За сутки, несмотря на все усилия врачей, скончались два пациента: женщина 62 лет и мужчина 85 лет с достаточно выраженным поражением легочной ткани, предотвратить летальный исход у них не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 2746 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1033 пациента.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
Для поездки в отдаленные магазины в Москве будет нужен пропуск
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Правительство Греции определило меры поддержки авиаперевозчиков
Машина скорой медицинской помощи
В саратовском селе выявили случай заражения COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В Воронеже выявили COVID-19 на предприятии концерна "Созвездие"
Объявление о закрытии кинотеатра
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
Лента новостейМолния