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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:00
https://ria.ru/20200528/1572112130.html
В Москве откроются почти 50 тысяч предприятий розничной торговли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720676_0:230:3232:2048_1036x0_80_0_0_42e9706c16adaacc535662a6fd9b6399.jpg
РИА Новости

В Москве откроются почти 50 тысяч предприятий розничной торговли

13:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве 1 июня и более 80 ярмарок выходного дня заработают с 5 июня, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С 1 июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания. С 5 июня возобновят работу 82 ярмарки выходного дня", - сказал Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваЭкономика
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