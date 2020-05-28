В Москве откроются почти 50 тысяч предприятий розничной торговли

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве 1 июня и более 80 ярмарок выходного дня заработают с 5 июня, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С 1 июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания. С 5 июня возобновят работу 82 ярмарки выходного дня", - сказал Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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