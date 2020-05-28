Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из России

"Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее; послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или есть в процессе осуществления", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать подобный запрет обращаться к России за медико-гуманитарным содействием.