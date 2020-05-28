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2020-05-28T13:00
https://ria.ru/20200528/1572112068.html
Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из России
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РИА Новости

Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из России

13:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовБашни Московского Кремля и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кремлю известно, что послы некоторых стран в европейских столицах требуют от руководства этих государств отказываться от российской гуманитарной помощи, это может вызывать только сожаление и непонимание, особенно в такой нелегкий для мира период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул о звучащих сейчас в адрес РФ обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".
"Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее; послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или есть в процессе осуществления", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать подобный запрет обращаться к России за медико-гуманитарным содействием.
"Это может вызывать сожаление в целом и, особенно, вызывать сожаление и непонимание в этот нелегкий период жизни всего земного шара, который наоборот от нас требует взаимодействия, взаимовыручки и взаимного доверия", - заключил представитель Кремля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвропаВ мире
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