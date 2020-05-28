Республика Алтай не будет принимать туристов до 22 июня

НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил до 22 июня запрет на прием туристов на турбазах, в домах отдыха и других коллективных местах размещения, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в регионе по-прежнему до особого распоряжения приостановлена работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, других развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли).
"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей – главный приоритет", - привели в оперштабе слова Хорохордина.
Власти отметили, что режим самоизоляции и обязательный масочный режим также продлены до особого распоряжения. Жителям Республики Алтай рекомендуется отказаться от любых поездок в другие регионы, соседние районы и села.
На данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели и выписаны из больниц уже 58 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.