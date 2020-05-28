Республика Алтай не будет принимать туристов до 22 июня

"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.