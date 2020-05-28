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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:56
https://ria.ru/20200528/1572111799.html
Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах
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РИА Новости

Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах

12:56 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рост безработицы в некоторых регионах России из-за пандемии коронавируса - объективный процесс, увязывать его с перегибами из-за ввода ограничений некорректно, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал список регионов, где наблюдаются наибольшие проблемы с безработицей. У Пескова поинтересовались, считают ли в Кремле, что к этому привели перегибы со стороны губернаторов в части ввода ограничений из-за пандемии коронавируса.
"Рост безработицы в некоторых регионах - это объективный процесс. Вы знаете, что инерционный рост еще будет продолжаться, как вчера говорилось на совещании президента по вопросам занятости. Будет продолжаться еще один квартал или, может быть, чуть дольше. Вы знаете, что сейчас уже проработан и находится в стадии реализации по поручению президента целый комплекс мер по сокращению безработицы", - ответил Песков.
Он повторил, что "этот процесс объективный". "Поэтому увязывать его с какими-то перегибами, наверное, было бы некорректно. Понятно, что это вызвано общей кризисной конъюнктурой, эпидемиологической кризисной конъюнктурой", - заключил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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