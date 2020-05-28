Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах

"Рост безработицы в некоторых регионах - это объективный процесс. Вы знаете, что инерционный рост еще будет продолжаться, как вчера говорилось на совещании президента по вопросам занятости. Будет продолжаться еще один квартал или, может быть, чуть дольше. Вы знаете, что сейчас уже проработан и находится в стадии реализации по поручению президента целый комплекс мер по сокращению безработицы", - ответил Песков.