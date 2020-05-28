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2020-05-28T12:55
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В Кремле оценили процесс получения бизнесом господдержки
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РИА Новости

В Кремле оценили процесс получения бизнесом господдержки

12:55 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Процесс получения бизнесом в РФ различных видов государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса идет достаточно активно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину доклад по защите прав предпринимателей и предложения по совершенствованию их правового положения. Как говорится в докладе, пандемия коронавируса в России затронула так или иначе деятельность почти 70% предприятий, выручка малого и среднего бизнеса сократилась примерно на треть.
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"Безусловно, предстоит еще уточнить эти цифры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему лишь 10% предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки.
Песков добавил, что предстоит уточнить процент тех, кто воспользовался поддержкой. "Вы знаете, что в основном поддержка в плане бизнеса направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, направлена на тех, кто работает в белую, не имеет задолженности по налогам и так далее", - объяснил Песков.
Он уточнил, что возможность для получения поддержки предоставлена всем, кто под эти параметры подпадает. "Процесс получения различных видов поддержки идет достаточно активно", - добавил он.
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Борис ТитовДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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