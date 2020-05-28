В Кремле оценили процесс получения бизнесом господдержки

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Процесс получения бизнесом в РФ различных видов государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса идет достаточно активно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину доклад по защите прав предпринимателей и предложения по совершенствованию их правового положения. Как говорится в докладе, пандемия коронавируса в России затронула так или иначе деятельность почти 70% предприятий, выручка малого и среднего бизнеса сократилась примерно на треть.
"Безусловно, предстоит еще уточнить эти цифры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему лишь 10% предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки.
Песков добавил, что предстоит уточнить процент тех, кто воспользовался поддержкой. "Вы знаете, что в основном поддержка в плане бизнеса направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, направлена на тех, кто работает в белую, не имеет задолженности по налогам и так далее", - объяснил Песков.
Он уточнил, что возможность для получения поддержки предоставлена всем, кто под эти параметры подпадает. "Процесс получения различных видов поддержки идет достаточно активно", - добавил он.