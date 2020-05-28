В Кремле оценили процесс получения бизнесом господдержки

"Безусловно, предстоит еще уточнить эти цифры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему лишь 10% предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки.

Песков добавил, что предстоит уточнить процент тех, кто воспользовался поддержкой. "Вы знаете, что в основном поддержка в плане бизнеса направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, направлена на тех, кто работает в белую, не имеет задолженности по налогам и так далее", - объяснил Песков.