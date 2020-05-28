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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:53
https://ria.ru/20200528/1572111495.html
В Кремле проанализируют работу губернаторов по борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596658_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3fb7413e4b69d223f43cfcf84bd0d3db.jpg
РИА Новости

В Кремле проанализируют работу губернаторов по борьбе с коронавирусом

12:52 28.05.2020 (обновлено: 12:53 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принятию президентом России Владимиром Путиным решения о передаче значительных полномочий в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией главам регионов предшествовала тщательная проработка ситуации, пока рано давать оценку работе губернаторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом же, наверное, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно же, этот опыт будет проанализирован и будут даны соответствующие оценки", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий по борьбе с коронавирусом губернаторам.
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"Собственно, принятию президентом этого решения, безусловно, предшествовала тщательная проработка ситуации, оценка потребностей и возможных последствий, поэтому, конечно, это не было какое-то скоропалительное решение. В целом ситуация в связи с разными условиями в регионах, в связи с разной скоростью распространения инфекции, как раз она и обусловила эти отдельные полномочия для глав регионов", - пояснил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковПолитика
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