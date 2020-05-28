В Кремле проанализируют работу губернаторов по борьбе с коронавирусом

"В целом же, наверное, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно же, этот опыт будет проанализирован и будут даны соответствующие оценки", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий по борьбе с коронавирусом губернаторам.