В Кремле проанализируют работу губернаторов по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принятию президентом России Владимиром Путиным решения о передаче значительных полномочий в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией главам регионов предшествовала тщательная проработка ситуации, пока рано давать оценку работе губернаторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом же, наверное, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно же, этот опыт будет проанализирован и будут даны соответствующие оценки", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий по борьбе с коронавирусом губернаторам.
"Собственно, принятию президентом этого решения, безусловно, предшествовала тщательная проработка ситуации, оценка потребностей и возможных последствий, поэтому, конечно, это не было какое-то скоропалительное решение. В целом ситуация в связи с разными условиями в регионах, в связи с разной скоростью распространения инфекции, как раз она и обусловила эти отдельные полномочия для глав регионов", - пояснил Песков.
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