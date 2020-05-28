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2020-05-28T13:36
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Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет
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РИА Новости

Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет

12:52 28.05.2020 (обновлено: 13:36 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Facebook нанял бывшего гендиректора Министерства юстиции Израиля Эми Палмор в созданный недавно совет по надзору.
Орган будет определять, какой контент подвергать цензуре в социальной сети.
Эми Палмор возглавляла Министерство юстиции с 2014 года и вплоть до увольнения в прошлом году.
Под ее руководством ведомство подало в Facebook петицию с просьбой запретить речи "политически нежелательных" правозащитников и журналистов, сообщили палестинские группы гражданского общества.
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9 мая, 17:3775 лет Великой Победы
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Группы осудили выбор Facebook и предупредили, что назначение Эми Палмор негативно скажется на свободе слова и защите прав человека. Особой цензуре в социальной сети могут подвергнуться защитники прав палестинцев, арабов и мусульман.
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