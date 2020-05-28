Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Facebook нанял бывшего гендиректора Министерства юстиции Facebook нанял бывшего гендиректора Министерства юстиции Израиля Эми Палмор в созданный недавно совет по надзору

Орган будет определять, какой контент подвергать цензуре в социальной сети.

Эми Палмор возглавляла Министерство юстиции с 2014 года и вплоть до увольнения в прошлом году.

Под ее руководством ведомство подало в Facebook петицию с просьбой запретить речи "политически нежелательных" правозащитников и журналистов, сообщили палестинские группы гражданского общества.