Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Высокий процент россиян, не верящих в опасность эпидемии коронавируса, говорит об их нежелании оглянуться вокруг, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль в этих результатах признаки недоверия россиян к официальной информации.
"Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют", — ответил пресс-секретарь.
Он посоветовал более внимательно относиться ко всей информации и проявлять большее доверие.
"Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", — добавил Песков.
Сам он прошел лечение от COVID-19: 12 мая сообщил о положительном тесте, а 25-го его выписали из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.