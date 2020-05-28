Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Высокий процент россиян, не верящих в опасность эпидемии Высокий процент россиян, не верящих в опасность эпидемии коронавируса , говорит об их нежелании оглянуться вокруг, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он прокомментировал опубликованные РБК результаты опроса ВШЭ , согласно которым девять процентов россиян не верят в опасность эпидемии, а 23 процента считают ее выдумкой.

Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль в этих результатах признаки недоверия россиян к официальной информации.

"Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют", — ответил пресс-секретарь.

Он посоветовал более внимательно относиться ко всей информации и проявлять большее доверие.

"Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", — добавил Песков.

Сам он прошел лечение от COVID-19: 12 мая сообщил о положительном тесте, а 25-го его выписали из больницы.