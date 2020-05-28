Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:49
https://ria.ru/20200528/1572111315.html
Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"

12:51 28.05.2020 (обновлено: 14:49 28.05.2020)
7167
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Высокий процент россиян, не верящих в опасность эпидемии коронавируса, говорит об их нежелании оглянуться вокруг, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал опубликованные РБК результаты опроса ВШЭ, согласно которым девять процентов россиян не верят в опасность эпидемии, а 23 процента считают ее выдумкой.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Журналисты поинтересовались у Пескова, не видит ли Кремль в этих результатах признаки недоверия россиян к официальной информации.
"Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют", — ответил пресс-секретарь.
Он посоветовал более внимательно относиться ко всей информации и проявлять большее доверие.
"Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", — добавил Песков.
Сам он прошел лечение от COVID-19: 12 мая сообщил о положительном тесте, а 25-го его выписали из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
171610287
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
" это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя" Наоборот, это следствие того, что не все население зомбировано. Многие вполне способны "оглянуться вокруг себя" и понять, что власть постоянно врет и использует любой повод, даже распространение вируса в целях укрепления своего контроля над обществом и набивания карманов своей "элите".
28 мая, 13:47
Юрий Назаренко
43102115
Песков в курсе что говорят академики про маски и перчатки ?
28 мая, 13:54
wwqznondub
3510006
Рекомендуем
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Сотрудник полиции
Полиция проверит данные об угрозах красноярской журналистке
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Газеты
News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
Лента новостейМолния