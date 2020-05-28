"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки

ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство польской компании "Млековита" опровергло утверждения о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.

Ранее в телеграм-каналах со ссылкой на некие источники появились утверждения, что один из польских бизнесменов заявил в полицию на главу Россельхознадзора, обвинив его в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч долларов.

"Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином (Данквертом. — Прим. ред.), заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило", — рассказала собеседник агентства.

В сообщении, переданном в РИА Новости из пресс-службы "Млековиты", также говорится, что у главы компании "никогда не было вымогательства суммы 500 тысяч долларов за снятие ограничений поставок продукции из Польши в Россию".

Также глава "Млековиты" Дариуш Сапиньский "никогда не уполномачивал кого-либо представлять "Млековиту" перед Россельхознадзором", отметили в компании.

Кроме того, производитель подтвердил, что его глава "никогда не встречался и не связывался" с Данквертом, его заместителями или другими представителями, а также "лично не знает этих людей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов про утверждения о требовании Данквертом денег за допуск продукции из Польши, заявил, что в Кремле не знают, насколько они достоверны, но "представить себе такое весьма сложно". При этом, если "действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", сказал представитель Кремля.