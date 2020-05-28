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2020-05-28T20:44
https://ria.ru/20200528/1572111277.html
"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки
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РИА Новости

"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки

12:50 28.05.2020 (обновлено: 20:44 28.05.2020)
22010
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство польской компании "Млековита" опровергло утверждения о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
Ранее в телеграм-каналах со ссылкой на некие источники появились утверждения, что один из польских бизнесменов заявил в полицию на главу Россельхознадзора, обвинив его в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч долларов.
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В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки

"Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином (Данквертом. — Прим. ред.), заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило", — рассказала собеседник агентства.

В сообщении, переданном в РИА Новости из пресс-службы "Млековиты", также говорится, что у главы компании "никогда не было вымогательства суммы 500 тысяч долларов за снятие ограничений поставок продукции из Польши в Россию".
Также глава "Млековиты" Дариуш Сапиньский "никогда не уполномачивал кого-либо представлять "Млековиту" перед Россельхознадзором", отметили в компании.
Кроме того, производитель подтвердил, что его глава "никогда не встречался и не связывался" с Данквертом, его заместителями или другими представителями, а также "лично не знает этих людей".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов про утверждения о требовании Данквертом денег за допуск продукции из Польши, заявил, что в Кремле не знают, насколько они достоверны, но "представить себе такое весьма сложно". При этом, если "действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", сказал представитель Кремля.
Информация о якобы вымогательстве денег главой Россельхознадзора у "Млековиты" не соответствует действительности, заявила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, подчеркнув, что ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу
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Обсудить 8
Дмитрий ПесковСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ПольшаВ мире
Популярные комментарии
Дмитрий Песков заявил - "представить себе такое весьма сложно"... Конечно, 500к баксов... стыдно даже... что он нас вообще за побирушек у метро держит...
28 мая, 13:35
dega3333
181410116
Да вобще у него комната в коммуналке и старый "Запорожец" - все остальные яхты, пароходы, газеты и заводы ему подарила супруга, которая всем этим владела еще до замужества... не надо наговаривать!)))))
28 мая, 13:58
Дмитрий
12400116
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В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
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