В Крыму начали подготовку пляжей к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Пляжи Крыма начали подготовку к курортному сезону, проводится благоустройство территорий и очистка дна акватории, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Крымские пляжи начали подготовку к курортному сезону, ведется их благоустройство и очистка дна акватории. Пляжи должны соответствовать требованиям безопасного отдыха", - сказал Черняк.
При этом, по его словам, дата открытия курортного сезона в Крыму, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, пока не определена.
"Решение будет приниматься главой республики по согласованию с федеральным центром", - подчеркнул глава комитета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня. Решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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