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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:25
https://ria.ru/20200528/1572111189.html
В Крыму начали подготовку пляжей к курортному сезону
https://cdn22.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:0:3233:1818_1036x0_80_0_0_17e4e4b9ebfc8001944a6dc2f3bf11d1.jpg
РИА Новости

В Крыму начали подготовку пляжей к курортному сезону

12:49 28.05.2020 (обновлено: 13:25 28.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВид на Севастополь из окна самолета
Вид на Севастополь из окна самолета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Пляжи Крыма начали подготовку к курортному сезону, проводится благоустройство территорий и очистка дна акватории, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Крымские пляжи начали подготовку к курортному сезону, ведется их благоустройство и очистка дна акватории. Пляжи должны соответствовать требованиям безопасного отдыха", - сказал Черняк.
При этом, по его словам, дата открытия курортного сезона в Крыму, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, пока не определена.
"Решение будет приниматься главой республики по согласованию с федеральным центром", - подчеркнул глава комитета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня. Решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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