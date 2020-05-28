В Крыму начали подготовку пляжей к курортному сезону

"Крымские пляжи начали подготовку к курортному сезону, ведется их благоустройство и очистка дна акватории. Пляжи должны соответствовать требованиям безопасного отдыха", - сказал Черняк.

При этом, по его словам, дата открытия курортного сезона в Крыму, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, пока не определена.